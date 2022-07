Der Neubau des Bauhofs der Gemeinde wird voraussichtlich rund 867.000 Euro kosten, sagte Architekt Gerhard Schuck. Und Schuck wiederholte auch, warum an einem Neubau kein Weg vorbei führt.

„Der alte Bauhof mitten im Dorf ist in einem desolaten Zustand“, eine Renovierung lohne sich nicht. Mit dem Verkauf der Fläche – dort sei Platz für drei Baugrundstücke – könne ein Teil der Kosten für den Neubau finanziert werden, sagte Ortsbürgermeister Thomas Wolf in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Der Bauhof der Gemeinde zieht aus der Dorfmitte in die Minitec-Allee auf ein rund 2000 Quadratmeter großes Grundstück direkt neben der Firma KKS Kohlensäure & Trockeneis. Geplant ist ein Neubau mit Werkstatt, Aufenthalts-, Umkleide- und Sanitärräumen sowie einem Technikraum. Hinzu kommen zwei Lagerräume, das Meisterbüro sowie Garagen. In die Planungen seien auch die Mitarbeiter des Bauhofs eingebunden worden, sagte Wolf.