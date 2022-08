Im Konker Neubaugebiet Breitwies steht der Ausbau der Straße an. Dafür sollte der Gemeinderat am Mittwoch einen Planungsauftrag vergeben. Doch es kam anders.

Den Ausbau der Straßen im Neubaugebiet Breitwies hatte der Gemeinderat bereits im Februar beschlossen. Konkret geht es nach Auskunft von Ortsbürgermeister Christian Gießler um eine Fläche von 4200 Quadratmetern. Drei Angebote seien eingeholt worden, das günstigste habe eine Firma aus Rockenhausen abgegeben. Kosten: mehr als 50.000 Euro – einzig für die Planung.

Vor der Auftragsvergabe intervenierten einige Ratsmitglieder. Marco Daub wollte wissen, was dort noch zu planen sei. Seiner Ansicht nach ist der Straßenausbau bereits geplant worden, als das Neubaugebiet entstand. Er könne sich an Pläne erinnern, in denen etwa auch der Baumbestand aufgeführt worden sei. „Können wir nicht die vorherige Planung nutzen?“, fragte Daub. Jörg Neukirch blies ins gleiche Horn. Es gehe jetzt zwar Zeit verloren, doch „fällt es mir schwer, dem zuzustimmen“, sagte er nicht nur vor dem Hintergrund der hohen Kosten. Es fehle eine plausible Erklärung für die neuerliche Planung.

Gießler erläuterte, das Verfahren sei von der Verbandsgemeindeverwaltung geprüft. Allerdings wolle er sich dafür einsetzen, dass der zuständige Mitarbeiter bei der nächsten Sitzung die vorgesehene zweite Planung erklärt.