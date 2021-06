Ein Baufahrzeug hat am Donnerstagmorgen ab 10 Uhr für einen mehr als eine Stunde langen Einsatz von Feuerwehr, Gefahrstoffzug und Rettungsdiens sowie für eine Sperrung von Teilen der Konkener Hauptstraße gesorgt. Das Baufahrzeug hatte beim Bohren am Kreisel eine Gasleitung beschädigt. Stadtwerke Kusel und 46 Einheiten von Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz waren wenig später vor Ort. „Im Bereich der Einsatzstelle war der Geruch von Gas stark wahrnehmbar“, teilte Stefan Reichhart mit. Dem stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises zufolge konnten Mitarbeiter der Stadtwerke die Gaszufuhr unterbrechen, sodass kein Gas mehr nachströmen konnte. Die Hauptstraße, die B 420, wurde zwischen der Kreissparkasse Konken, der Zufahrt aus Richtung Selchenbach sowie aus Richtung Herschweiler-Pettersheim gesperrt. Die Feuerwehr kontrollierte mehrere Kanaleinläufe sowie ein Wohnhaus an der Einsatzstelle. Nach mehr als einer Stunde, so Reichhart, war der Einsatz beendet und die Straßensperrung wurde wieder aufgehoben.