Damit am nächsten Wochenende in Konken beim Europäischen Bauernmarkt Kulinarisches genossen werden kann, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Es gibt noch Infos und Arbeit für die Helfer und die Kuchenbäcker.

Wie Ortsbürgermeister Christian Gießler mitteilt, steht s am heutigen Samstag um 18 Uhr ein Bürgerstammtisch mit Informationen „Rund um den Bauernmarkt“ in der Konker Turn- und Festhalle an. Gießler: „Das Treffen findet statt, damit sich jeder informieren kann. Da wir mit vielen Besuchern rechnen, haben wir uns für diesen Schritt entschieden.“ Beim Stammtisch könnten die bestellten T-Shirts für den Bauernmarkt abgeholt werden.

Ebenfalls heute, Samstag, „werden wir uns auch nochmals ab 9 Uhr vor unserem Haus der kulinarischen Landstraße treffen, um noch die letzten Feinheiten für den Bauernmarkt gemeinsam zu erledigen“, so Gießler. Handschuhe und Geräte für die Gartenarbeit seien mitzubringen.

Für die Kuchenanlieferung beim Bauernmarkt gibt es laut Gießler neue Informationen: Die Annahme – Samstag und Sonntag ab 8 Uhr im Festzelt – ist ausgeschildert. Wer mit dem Auto kommt, könne über die Homburger oder Wahnweger Straße in die Straße „Im Eck“ fahren. Dort sind Parkplätze zum Be- und Entladen reserviert. Fragen dazu beantwortet Susanne Heß, Telefon 0176 30194502.