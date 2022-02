In den Jahren 2018 und 2019 veranstaltete die Ortsgemeinde Rammelsbach den Europäischen Bauernmarkt. Am Mittwochabend konnte die Ortsgemeinde einen Schlussstrich mit einer erfreulichen Nachricht für die beteiligten Vereine ziehen.

Im Vorfeld der beiden Märkte wurde vereinbart, dass der Erlös des ersten Bauernmarktes der Ortsgemeinde zugute kommt und der des zweiten den beteiligten Vereinen. Nach der ersten Abrechnung wurde auf die Vereine 8685 Euro verteilt. Nach Abzug der Steuern und weiterer Abgaben hat sich nun herausgestellt, dass der Gewinn größer ausfällt. Genau genommen um 4000 Euro höher. Wie Ortsbürgermeister Thomas Danneck auf Anfrage mitteilte, wird der Betrag in den nächsten Tagen nach einem Verteilungsschlüssel an die beteiligten Vereinen überwiesen. Der Verteilungsschlüssel richtet sich nach der Anzahl der Helfer, die sich an dem Markt beteiligt hatten.

Gemeinde zahlt Steuerberater

Laut Danneck war der Gewinn des ersten Bauernmarktes 4000 Euro höher als der des zweiten. Das liege zum einen daran, dass im zweiten Jahr das Festzelt von einem Unternehmen vollständig aufgestellt worden sei und auch verschiedene Geräte, wie Spülmaschinen und Kühlschränke angemietet werden mussten, sagt Danneck.

Geklärt ist mittlerweile auch die Frage, wer die Kosten für den Steuerberater zu tragen hat. Im Oktober hatte der Gemeinderat vorgeschlagen, dass die Verbandsgemeinde die Hälfte der Kosten übernimmt. Dies sei allerdings aus rechtlichen Gründen nicht möglich gewesen, sagte der Ortsbürgermeister. Folge: Die Gemeinde muss die knapp 2500 Euro alleine stemmen.