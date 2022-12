Eine Liebesgeschichte erweist sich als Renner: Kein Beitrag hat im Online-Portal der RHEINPFALZ im Jahr 2022 größeres Interesse geweckt als die Berichterstattung über Jungbauer Max und seine Anna. Das Pärchen hat sich bei der RTL-Dating-Sendung „Bauer sucht Frau“ gefunden. Der Beitrag vom 2. Dezemberg liegt in der Lesergunst weit vorn, gefolgt von all den Beiträgen zu einem durchweg traurigen Thema.

Sage und schreibe rund 33.400 Aufrufe hatte der Online-Auftritt der seit 2. Dezember im Netz zu finden ist. „Max und Anna: ,Bauer sucht Frau’-Traumpaar berichtet von Szenen hinter der Kamera“, so lautete der Titel des Beitrags, der sich dem Happy End der Sendung widmet.

Schon die Ankündigung, dass sich ein junger Mann aus dem Kuseler Land vor laufender Kamera auf die Suche nach einer möglichen Liebsten macht, hatte eingeschlagen: Immerhin mehr als 7400 Klicks hatte der Beitrag, der das Thema am 10. Oktober erstmals beleuchtet hatte.

Relativ lange mit Beitrag beschäftigt

Abonnenten, die sich den Lesestoff gegönnt haben, dürften den Beitrag größtenteils auch von der ersten Zeile bis zum Ende gelesen haben – davon zeugt die Verweildauer, die weit überdurchschnittlich hoch ausfällt. Die wird allerdings mehrfach übertroffen: Knapp zwei Minuten beschäftigten sich Leser im Durchschnitt mit mehreren Beiträgen, die sich dem Polizistenmord-Prozess widmen, um sich auf den neuesten Stand des Geschehens zu bringen.

Alle Artikel, die sich um das Thema drehen, haben hohes Interesse geweckt. Auf Platz zwei in der Klick-Rangliste findet sich ein Gerichtsbericht wieder, dessen Inhalt Empörung hervorgerufen hatte. Geschildert wurde, dass der Anwalt des mutmaßlichen Mörders allen Ernstes erwogen hatte, von den Angehörigen eines der Opfer eine fünfstellige Schadenersatz-Summe einzufordern. Rund 14.700 Zugriffe auf die Seite sind registriert worden.

Hochwasser und Corona hinken hinterher

Weitere elf Texte rund um das schreckliche Geschehen von Ulmet folgen in der Rangliste der meistaufgerufenen Online-Beiträge, ehe sich wieder einer zum Jungbauern Max darunter mischt. Erst an 18. Stelle rangiert das dritte Thema, das gleich zu Jahresbeginn hat aufhorchen lassen: Informationen zur Hochwasserlage im Landkreis am 4. Januar haben immerhin mehr als 4700 Endgeräte-Nutzer aufgerufen.

Erst an 28. und 29. Stelle folgt Wissenswertes zu einem Thema, das im Jahr zuvor noch so viele interessiert hatte: Dabei geht es um die Spätfolgen bei einer 15-jährigen Corona-Patientin sowie den Rücktritt von Grünen-Kreistags-Fraktionschef Andreas Hartenfels, der wegen seiner kritischen Haltung zur Impfpflicht aus eigenen Reihen angegangen worden war.