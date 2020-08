Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende einen Baucontainer in der Weiherstraße aufgebrochen und mehrere Werkzeuge und Arbeitsmaterialien mitgehen lassen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall im Zeitraum von 16.30 Uhr am Freitag bis Montagmorgen. Der entstandene Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer 06373 822111 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.