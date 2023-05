Die Bauarbeiten für den Glasfaserausbau in Schönenberg-Kübelberg beginnen im Mai. Etwa acht Monate werden sie dauern, gut 2300 Wohneinheiten angeschlossen und 26 Kilometer Kabel von vier bis sechs Baukolonnen verlegt, informiert Ortsbürgermeister Thomas Wolf. Im Gewerbegebiet Mehlpfuhl und in Schmittweiler stehen eigene Verteilerstationen, die Arbeiten sollen dort jeweils im Juni beginnen und deutlich schneller erledigt sein. Angesichts vieler Beschwerden über den Glasfaserausbau im gesamten Landkreis betont Wolf, dass die ausführende Firma Erfahrung im Glasfaserausbau habe. Eine Informationsveranstaltung der Deutschen Glasfaser solle am Dienstag, 23. Mai, um 19 Uhr in der IGS stattfinden.