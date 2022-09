Am Kuselbach wird gebaut was zu Einschränkungen im Verkehr in Trierer Straße, zwischen den Abzweigungen von Blaubacher Straße und Haselrech, führt: Wie die Straßenverkehrsbehörde der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mitteilt, werden ab Montag, 12. September, die Fahrstreifen in beide Richtungen verengt – das gilt für die erste Bauphase. In der zweiten wird der Verkehr einspurig geführt und Ampeln aufgestellt. Mitte November soll die Baumaßnahme beendet sein.