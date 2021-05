Wegen umfangreicher Bauarbeiten wird auf der Strecke der Lautertalbahn Kaiserslautern – Lauterecken/Grumbach an mehreren Tagen ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Das hat der Zweckverband Schienen-Personen-Nahverkehr (SPNV) Rheinland-Pfalz Süd am Mittwoch mitgeteilt. Demnach entfällt von Samstag, 22. Mai, bis Montag, 24. Mai, sowie am Samstag/Sonntag, 29./30. Mai die Fahrt der RB 12950 (planmäßig 0.50 Uhr ab Kaiserslautern Hbf). Sie wird durch einen Bus ersetzt. Der Zweckverband weist darauf hin, dass der Bus 27 Minuten später am Bahnhof in Lauterecken/Grumbach ankommt. Je nach Verbindung könne es aufgrund der längeren Fahrzeiten der Busse ebenfalls zu erheblichen Reisezeitverlängerungen und Anschlussverlusten kommen, heißt es weiter. Zu beachten sei, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen lägen. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Ersatzbussen ist leider nicht möglich. Die geänderten Fahrpläne sind unter bauinfos.deutschebahn.com online abrufbar und an den Stationen angebracht.