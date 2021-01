Der Gemeinderat Langweiler hat einem Bauantrag zur Errichtung einer neuen Zufahrt zu einer Lagerhalle im Bereich der Ölmühle 3 zugestimmt. Das Votum fiel im Umlaufverfahren einstimmig.

Im Prinzip handele es sich bei der Entscheidung um eine Formalie, wie Ortsbürgermeister Roland Edinger im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagte. Das letzte Wort habe die Baubehörde bei der Kreisverwaltung. Allerdings sei die Sache bereits mit der Behörde sowie dem Landesbetrieb Mobilität vorberaten. Das gemeindliche Einvernehmen muss innerhalb von zwei Monaten nach Antragstellung erteilt werden. Da der Antrag am 21. Dezember vergangenen Jahres gestellt worden war, musste die Gemeinde bis 21. Februar eine Entscheidung treffen. Ortsbürgermeister Edinger hatte die Angelegenheit ursprünglich in einer Ratssitzung am 11. Februar besprechen wollen, die Sitzung allerdings coronabedingt abgesagt und diesen Tagesordnungspunkt stattdessen per Umlaufverfahren abstimmen lassen.