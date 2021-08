Für das Gelände der ehemaligen Drahtfabrik in Altenglan gibt es inzwischen zwei konkrete Nutzungsideen. Doch zunächst soll eine neu gegründete Gesellschaft das künftige Gewerbegebiet entlang der B 420 erschließen.

Auf dem früheren Industriegelände an der Bundesstraße sollen ein Büro mit Lager der Firma Pixility sowie ein weiteres Lager der Holzbau-Firma Tülp entstehen. Dies bestätigte Oliver Allmang, der zusammen mit Sascha Stephan das Horschbacher Unternehmen Pixility für digitale Außenwerbung und Videowände betreibt. Pixility sei aktuell in Pirmasens, Alzey, Kirchheimbolanden, Kaiserslautern, Ludwigshafen und im Odenwald präsent, berichtete Allmang. Im Kreis Kusel stellte die Firma in Rammelsbach eine Werbetafel auf. Die neue Lagerhalle werde für weitere Tafeln gebraucht, erläuterte er. Allmang rechnet mit Investitionen in Höhe von einer halben Million Euro.

Auch die Firma Tülp benötige dringend weitere Lager-Kapazitäten, ergänzte Geschäftsführer Thorsten Schmitt. Die Mitarbeiterzahl des Holzbaubetriebs aus Altenglan sei inzwischen auf 14 gestiegen. Aktuell bestehe große Nachfrage nach Holzhäusern, davon würden viele in den Kreisen Kusel, Kaiserslautern und rund um Zweibrücken gebaut.

Erst Lager- dann Produktionshalle

Die Lagerhalle solle rund 30 mal 20 Meter groß werden, berichtete Schmitt. Es solle später auch eine Produktionshalle entstehen. Die Investitionskosten bezifferte er auf rund 750.000 Euro. Der Firmenstandort im Altenglaner Gewerbegebiet im Brühl solle erhalten werden. Geschäftsführer der neu gegründeten Gesellschaft „DFA Gmbh & Co. KG“ sind Thorsten Schmitt, Oliver Allmang und Sascha Stephan.

Laut Allmang sind noch zwei weitere Interessenten im Boot. Auch diese hatten signalisiert, Flächen auf dem rund 16.000 Quadratmeter großen Gelände zu erwerben.

Baubeginn im nächsten Jahr

Bereits Ende vergangenen Jahres hatten Oliver Allmang und Sascha Stephan sowie und Thorsten Schmitt ihr Konzept im Altenglaner Gemeinderat vorgestellt. Verkauft wurden die Flächen der 1980 geschlossenen Drahtfabrik allerdings noch nicht. Zunächst stehe die Erschließung durch die neue Gesellschaft an, erläuterte Allmang. Diese solle bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Mit dem Baubeginn wird Allmang zufolge im kommenden Jahr gerechnet.