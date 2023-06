Erst muss der Leerstand abgerissen werden, damit etwas Neues entstehen kann: ein Mehrgenerationen-Haus mit Gemeinschaftsraum sowie sogenannte Dorf-Bungalows. Das ist die Vision, um in Schellweiler Wohnraum auch für ältere Menschen zu schaffen – und für jene, die nicht unbedingt ein großes Bauernhaus fürs Leben brauchen.

In Schellweiler soll bis Ende 2024 eine Wohnanlage entstehen, die aus einem Mehrgenerationen-Haus und drei Dorf-Bungalows in zentraler Ortslage besteht. Patrick Buch und Kerstin Rudat, Geschäftsführer der Kair GmbH, präsentierten am Mittwoch dem Gemeinderat und interessierten Bürgern das Projekt „Wohnpark am Weiher“.

„Wir wollen die älteren Leute im Dorf halten“, befürwortete Ortsbürgermeister Matthias Doll das Projekt, das auch seniorengerechte Wohnformen vorsieht. Denn viele Ältere seien auf diese Lebensphase nicht vorbereitet, ist seine Erfahrung. Für Schellweiler sei das Vorhaben eine Bereicherung.

Bungalows bis 90 Quadratmeter

Im Mehrgenerationen-Haus soll es einen Gemeinschaftsraum geben. Die 17 Wohnungen mit einer Größe zwischen 50 und 65 Quadratmetern seien barrierefrei und seniorengerecht konzipiert, erläuterten die Kair-Geschäftsführer. Ambulante Betreuung, Pflege oder hauswirtschaftliche Hilfe könnten abhängig vom individuellen Bedarf durch einen regionalen Pflegedienst in Anspruch genommen werden.

Ergänzt wird das Wohnprojekt von drei Dorf-Bungalows mit Wohnflächen zwischen 60 und 90 Quadratmetern. Alle Wohnungen und Bungalows seien für Singles, Paare, Alleinerziehende und Senioren ausgelegt.

Nach Abriss soll es direkt losgehen

Investor und Bauträger für den Wohnpark Schellweiler auf einem Areal von rund 1800 Quadratmetern ist die RKR Systembau GmbH (Höheischweiler). Wie Buch sagte, sind die Investitionskosten mit knapp vier Millionen Euro kalkuliert. Die Wohnungen und Bungalows könnten erworben oder gemietet werden. In vergleichbaren Projekten lägen die Kaufpreise für Bungalows bei rund 240.000 Euro. Mit dem Bau könnte nach Abriss des Leerstandes noch im Herbst begonnen werden. Die Fertigstellung werde für das vierte Quartal 2024 angestrebt, sagte Buch.

Nach jenen in Konken und Pfeffelbach ist das Projekt in Schellweiler das dritte, das Kair im Kreis Kusel realisiert. Kair-Geschäftsführer Buch ist aus Schellweiler und schon länger mit den Vorplanungen befasst. Auch ein Wohnprojekt in Wahnwegen wird von Kair vorangetrieben. Weitere Projekte in der Pfalz sind Seniorenwohnen in Bann und das „Schuhstadt-Center“ in Pirmasens. Tätig ist die Firma auch in Laudert (Rhein-Hunsrück-Kreis), Siesbach (Kreis Birkenfeld) sowie in der Verbandsgemeinde Herrstein im Hunsrück.