Die jüngsten Mitglieder der Kuseler Feuerwehr, die „kleinen Löschdrachen“ waren bereits in ehrenamtlicher Mission unterwegs. In den vergangenen Wochen sammelten sie Spenden bei Kuseler Geschäftsleuten, zudem wurde Anfang Mai bei der Eröffnungsfeier der Bambini-Wehr ein Spendentopf aufgestellt. Dabei kamen 800 Euro zusammen, die vergangene Woche an das Kinderhospiz- und Palliativ-Team Saar in Merchweiler übergeben wurde.

Die Bambini-Feuerwehr „kleine Löschdrachen“ ist für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren geeignet. Treffen ist in ungeraden Wochen immer samstags von 15 bis 17 Uhr. Ansprechpartner ist Ivonne Oster, Telefon 0176 48349873.