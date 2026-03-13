Der Breitenbacher Gemeinderat hat ein Bürgerbegehren gegen den Ausbau einer Straße abgelehnt, unter anderem wegen eines Formfehlers. Die Verantwortlichen sind entsetzt.

Pech für die Anwohner des Bambergerhofs. Das Bürgerbegehren, das sich gegen den Beschluss des Breitenbacher Ortsgemeinderates vom 15. Mai 2025 richtete, wurde abgelehnt. Im vergangenen Mai hatte sich der Rat für den Ausbau der Straße zum Friedhof Bambergerhof ausgesprochen. Eine Entscheidung, die die Bewohner weder begrüßten noch wollten. Deshalb hatten sie versucht, sich dagegen zu wehren. In der jüngsten Ratssitzung stimmten die Ratsmitglieder bei zwei Enthaltungen gegen die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens. Die Begründung: Die formellen Voraussetzungen seien nicht erfüllt worden.

Bereits 2016 hatte der Gemeinderat den Beschluss gefasst, die Straße zum Friedhof Bambergerhof auszubauen. Damals wurde ein Zuschuss aus dem Investitionsstock des Landes beantragt. Dieser wurde 2020 bewilligt, zwei Jahre später aber widerrufen. Noch im selben Jahre ging der Rat das Thema erneut an, beantragte abermals eine Landesförderung. Diese wurde positiv beschieden, allerdings mit der Maßgabe, die Baumaßnahme bis Ende 2024 zu beginnen. Der seitens der Gemeinde erbetenen Fristverlängerung bis Ende 2025 wurde stattgegeben.

Hohe Einmalzahlung für die Anwohner

Inzwischen sind die Kosten gestiegen. So liegen die Ausbaukosten nach Auskunft von Ortsbürgermeister Johannes Roth bei 524.000 Euro. Hinzu kommen Ausgaben für die Straßenbeleuchtung und die Ingenieurleistung, sodass sich die Endsumme auf etwa 589.000 Euro belaufen wird. Insgesamt 70 Prozent davon sind von den Bürgern zu tragen, das entspricht etwa 309.000 Euro. Die Gemeindekasse wird mit 30 Prozent der Kosten belastet, also voraussichtlich mit 165.000 Euro. Der Zuschuss des Landes, der nur für den Gemeindeanteil gilt, beträgt im günstigsten Fall 115.000 Euro. Einige Parameter sind laut Roth noch zu klären. Dazu gehört, dass der hintere Teil der Straße mit Wendehammer nur teilweise beitragsfähig ist. Die Kosten dafür fallen der Gemeinde zur Last.

Die Anwohner, die massive Kosten auf sich zukommen sehen, lehnen den Ausbau der Straße ab. Denn sie allein müssen die Anliegerkosten tragen, eine Einmalzahlung entrichten. Mit Blick auf die wiederkehrenden Beiträge bilden nämlich der Bambergerhof wie auch Grube Labach eigene Abrechnungseinheiten und sind von Breitenbach getrennt.

Bürgerbegehren kommt zu spät

Familie Weber, die erst 2020 auf dem Bambergerhof gebaut hat, wollte die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Gemeinsam mit anderen Anliegern beschloss sie, Protest einzulegen, und sammelte Unterschriften gegen das Vorhaben – auch in Breitenbach. „Und auch dort konnten viele nicht verstehen, weshalb wir allein für die Kosten aufkommen müssen, und unterschrieben unser Bürgerbegehren“, sagte die Familie gegenüber der RHEINPFALZ. „Am Ende hatten wir über 200 Unterschriften.“ Das Bürgerbegehren gaben sie im Dezember bei der Verbandsgemeinde ab, „von der wir in Sachen Bürgerbegehren gut unterstützt wurden“. Zuvor hatten Webers eine Petition gestartet, über die sie auch Ortsbürgermeister Roth und die Gemeinderatsmitglieder per Brief informiert haben. „Darauf haben wir allerdings nie eine Reaktion erhalten“, erklärten sie.

Viele Anlieger waren zur jüngsten Ratssitzung gekommen und wollten hören, ob das Bürgerbegehren Erfolg hat. Das hatte es nicht. Aus einem formalen und einem zeitlichen Grund wurde es abgelehnt, wie Roth festhielt: Die Fragen, die in einem Bürgerbegehren formuliert werden, müssten mit Ja oder Nein zu beantworten sein. Dem sei nicht so gewesen. Der zweite und wohl gravierendere Grund war, dass ein Bürgerbegehren innerhalb von vier Monaten nach dem Ratsbeschluss – sprich vom 15. Mai 2025 an gerechnet – einzureichen ist. Die Sitzung vom 18. September 2025, auf die sich die Antragsteller beziehen wollten, wurde nicht akzeptiert. Denn hier sei lediglich über die Straßenbeleuchtung befunden worden.

Wütend auf Ratsmitglieder

Familie Weber ist entsetzt. „Von dieser Frist haben wir schlichtweg nichts gewusst. Natürlich hätten wir sonst schon viel früher Unterschriften gesammelt.“ Sie wertete es als „Schande“, dass das Begehren wegen eines Formfehlers abgelehnt wurde. Unverständlich ist in ihren Augen außerdem, dass „im Rat welche sitzen, die erst seit kurzem dabei sind und über eine so hohe finanzielle Belastung der Bürger abstimmen, ohne sich vorher zu informieren, über was sie da genau abstimmen“. Es werde „einfach die Hand gehoben, bloß, weil ein Bauvorhaben in den letzten Jahren schon mehrfach diskutiert wurde“.

In den Augen der Anlieger wäre es durchaus möglich gewesen, die Löcher in der Straße zu flicken, ohne sie komplett auszubauen. Das hätte allen Beteiligen enorme Ausgaben erspart.