Breitenbach. Die Friedhofstraße im Ortsteil Bambergerhof muss ausgebaut werden. Allerdings liegt das Vorhaben derzeit auf Eis. Grund sind die hohen Kosten.

Vor sechs Jahren sprach sich der Gemeinderat für den Ausbau der Friedhofstraße aus. In den vier Jahren darauf wurden Mittel aus dem I-Stock des Landes beantragt. 2020 wurden 99.000 Euro bewilligt. Nur: Die damals geschätzten Ausbaukosten beliefen sich auf über 370.000 Euro (165.000 Euro zuwendungsfähig). Wegen der neuen Abrechnungseinheiten bei den wiederkehrenden Beiträgen „hätten die Leute vom Bambergerhof einen großen Batzen Geld zahlen müssen“, sagte Ortsbürgermeister Johannes Roth in der jüngsten Ratssitzung. Diese Ausgaben seien den Bürgern in Anbetracht der ohnehin steigenden Preise nicht zuzumuten. „Wir hoffen, dass das Land noch eine andere Abrechnungsmöglichkeit findet“, so Roth weiter. Die Gemeinde wolle nun abwarten, die vom Land zugesagten Mittel werden zurückgewiesen, beschloss der Gemeinderat.