Am Mohrmühlweiher in Waldmohr tut sich etwas. Dort sollen künftig Wohnmobilfreunde ihre Fahrzeuge abstellen können. Das Angebot ist allerdings noch nicht bekannt. Das soll sich aber ändern.

Wie Stadtbürgermeister Jürgen Schneider (SPD) in der jüngsten Sitzung des Stadtrates mitteilte, sind die Tiefbauarbeiten am Wohnmobilstellplatz mittlerweile abgeschlossen. Bald sollen auch die Versorgungssäulen für die Fahrzeuge aufgestellt werden. Dass der Platz fertig ist, bedeutet nicht zeitgleich, dass er direkt stark genutzt wird. „Nun müssen wir noch dafür sorgen, dass der Platz in entsprechenden Foren und Medien beworben wird“, sagte Schneider. Der Stadtrat hat damit nun eine Tourismus-Marketing-Firma aus Nordheim am Main beauftragt – zunächst für ein Jahr. Kosten: knapp 1400 Euro.

Der Platz bietet laut Schneider Stellflächen für etwa zehn Wohnmobile. Er geht von einer guten Resonanz aus. Als Gründe nennt er, dass sich der Platz in einer landschaftlich schönen Gegend befindet und in unmittelbarer Nähe ein Gastronomiebetrieb vorhanden ist. Auch das Stadtzentrum und die Geschäfte sind schnell zu erreichen, so Schneider.