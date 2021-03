Auch in der Pandemie ist der Arbeitsalltag von Obergerichtsvollzieher Joachim Weingart vielfältig. Obwohl der Außendienst während Corona stark eingeschränkt ist, hat sich seine Arbeit nicht verringert.

Im Amtsgerichtsbezirk Kusel sind drei Gerichtsvollzieher tätig. Joachim Weingart arbeitet seit über 20 Jahren für das Kuseler Amtsgericht. Davor war er viele Jahre als Gerichtsvollzieher in Frankenthal beschäftigt.

„Die finanziellen Auswirkungen der Pandemie werden erst mit zeitlicher Verzögerung bei uns ankommen, sie werden aber sicherlich kommen“, ist Weingart überzeugt: „In den letzten Monaten wurden wegen dem Bezug von Kurzarbeitergeld bereits vereinzelt Raten nicht gezahlt.“

Zwangsräumung des Messi-Haushaltes

Wenn es so weit kommt, dass Mieter über mehrere Monate die Miete nicht mehr zahlen können, kommt Weingart zu Wohnungsräumungen, die auch während Corona nicht ausgesetzt sind. Dabei hat er oft Dinge erlebt, die ihm im Gedächtnis geblieben sind: verbale Drohungen durch eine Rockergang zum Beispiel. Oder ein Messie-Haushalt, bei dem der Zugang erst einmal freigeräumt werden musste. „Alles musste vorab desinfiziert werden“, berichtet Weingart. Einmal kam es zum Einsatz eines Polizeikommandos, weil ein Mann ein ganzes Arsenal von Waffen in der Wohnung hatte.

Bei seiner täglichen Arbeit freut er sich am meisten, wenn mit einem erfolgreich abgeschlossenen Ratenzahlungsplan allen Beteiligten geholfen werden kann. „Im täglichen Umgang mit den Menschen ist viel Fingerspitzengefühl gefragt“, sagt Weingart. „Man muss zuhören und Lösungswege aufzeigen, mitunter auch deeskalierend wirken“, berichtet der 62-Jährige.

Den Offenbarungseid aufnehmen

Doch der Gerichtsvollzieher handelt auch faktisch. Manchmal muss er eine Strom- oder Gaszählersperre setzen. Fälle von häuslicher Gewalt sorgen während der Pandemie auch für Arbeit. Der Gerichtsvollzieher setzt Gewaltschutzbeschlüsse durch. Das heißt: Der Täter muss die Wohnung verlassen.

Viele der zahlreichen Außentermine sind Zwangsvollstreckungen beim Schuldner und die Zustellung von Pfändungsbeschlüssen an diverse Banken (Kontopfändungen) und Arbeitgeber (Lohnpfändungen). Kann jemand seine Schulden gar nicht zahlen, nimmt Weingart eine sogenannte Vermögensauskunft ab, umgangssprachlich Offenbarungseid genannt. Das Ausfüllen des Formulars benötigt rund eine Stunde Zeit, weil viele detaillierte Fragen zur Einkommens- und Vermögenslage zu beantworten sind.

Auch das Gefängnis droht

Wenn sich jemand weigert, eine Vermögensauskunft abzugeben oder nicht zu den dazu vereinbarten Terminen erscheint, wird ein Haftbefehl vollzogen. Das heißt: Dem Schuldner droht sogar das Gefängnis. Manchmal muss dabei sogar polizeiliche Unterstützung angefordert werden.

Ein typischer Arbeitstag ist aber auch geprägt von viel Büroarbeit, die Weingart größtenteils in seinem Heimbüro im Südkreis erledigt. Dabei ist viel Organisationstalent erforderlich. Neben der Dokumentationspflicht fallen auch buchungstechnische Aufgaben an. Im Jahr 2013 wurde die Zwangsvollstreckung durch den Gesetzgeber novelliert. Seit dieser Zeit hat sich die Büroarbeit auch durch Onlinetätigkeiten erheblich vermehrt.

Ausbildung in Nordrhein-Westfalen

„Um Gerichtsvollzieher zu werden, durchläuft man eine Ausbildung am Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen in Monschau“, berichtet Weingart: „Drei Lehrgangsabschnitte von insgesamt neun Monaten stehen dann an. Vor der Zulassung durch den Präsidenten des Oberlandesgerichtes wird dann elf Monate praxisbezogen bei einem Gerichtsvollzieher vor Ort gearbeitet.“ Die Tätigkeit ist eine Sonderlaufbahn innerhalb des Justizdienstes, bei der man seinen Geschäftsbetrieb eigenständig gestaltet. Die Dienstaufsicht über den Betrieb hat der Direktor des jeweiligen Amtsgerichts.

Praktisch für die Tätigkeit ausgebildet hat Weingart der mittlerweile pensionierte Ralf Vicari aus Altenglan. „Ich bin auch immer an der Front gewesen“, sagt der 74-Jährige. Im Ruhestand ist Vicari noch als rechtlicher Betreuer für das Amtsgericht Kusel aktiv. Er kümmert sich um etwa 15 Menschen, die Unterstützung brauchen.