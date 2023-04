Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den Ortschaften in der Kreismitte rücken Tempokontrollen in kommunaler Regie näher. Im Oktober wird der Verbandsgemeinderat Kusel-Altenglan darüber entscheiden.

Der Hauptausschuss der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan hat bei einer Gegenstimme empfohlen, die Verkehrsüberwachung in den Gemeinden zu übernehmen und einen Antrag zur Übertragung