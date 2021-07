Schon ab August soll mit den Bauarbeiten an dem Kreisel „Badstraße – Lauersdell“ begonnen werden. In seiner Sitzung am Mittwoch stimmte der Stadtrat Waldmohr der Vergabe des Projekts an die Firma MHB in Hauptstuhl zu.

Der neue Kreisel bindet die beiden Kindertagesstätten und das Neubaugebiet „Lauersdell“ besser beziehungsweise generell an die Stadt an, sagte Stadtbürgermeister Jürgen Schneider (SPD). „Das wird ein sehr großer Bauabschnitt. Deshalb werden wir nicht umhinkommen, die Badstraße bis zum Freibad zu sperren.“ Unter anderem müssen Wasser-, Abwasser- und Stromleitungen verlegt werden. Die Arbeiten sollen rund vier Monate dauern und knapp 780.000 Euro kosten. Auf Nachfrage von Benjamin Renno (SPD), der ein „Chaos am Morgen und Nachmittag“ befürchtete, betonte Schneider, dass die Eltern der Kita-Kinder und die Elternausschüsse informiert seien. Auch während der Arbeiten sollen beide Einrichtungen zu Fuß erreichbar bleiben. Auch der Parkplatz am Freibad sei weiterhin nutzbar, ebenso einige Stellflächen an der Straße.