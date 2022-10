Die Gemeinde ist daran interessiert, ein Nahwärmenetz im Ort aufzubauen. Grumbach könnte dadurch unabhängiger von fossilen Energieträgern werden, die Topographie könnte allerdings eine große Herausforderung werden.

Mehr als die Hälfte der in Deutschland verbrauchten Energie werde verheizt, erläuterte Frederik Staudt. Der Klimaschutzbeauftragte der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein informierte den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung über die Wirkungsweise und den Aufbau einer „Zentralheizung für das Dorf“. Eine Gemeinde mit beispielsweise 500 Einwohnern würde mehr als 700.000 Euro für fossile Heizstoffe verwenden, wobei der Betrag durch die Entwicklung auf dem Gasmarkt derzeit deutlich höher liegen könne.

Mit einem Nahwärmenetz, das beispielsweise über Photovoltaik-Anlagen in Kombination mit einer Holzhackschnitzelfeuerung betrieben werde, würde das für Heizung und Warmwasser ausgegebene Geld in der Region bleiben die lokale Wirtschaft stärken. Allerdings sei die Topographie in Grumbach eine Herausforderung. Staudt sagte, dass für ein mögliches Nahwärmenetz am ehesten Neu-Grumbach geeignet sei.

Beispiel Gimbweiler

Mit Blick auf eine mögliche Umsetzung des Projekts sagte Staudt, sein Vortrag sei der erste Schritt von vielen. Falls der Gemeinderat das Projekt positiv aufnehme, folge als nächster Schritt eine Info-Veranstaltung für die Einwohner. Danach werde ermittelt, wie viele Hauseigentümer daran interessiert sind, ihr Haus an ein Nahwärmenetz anzuschließen. Sei die Akzeptanz groß genug, könne mit einer Machbarkeitsstudie in die konkrete Planung eingestiegen werden, wobei es hierfür sowie für den Aufbau des Netzes finanzielle Fördertöpfe gebe, die die Gemeinde anzapfen könnte.

Noch im Oktober wollen einige Mitglieder des Gemeinderats nach Gimbweiler im Landkreis Birkenfeld fahren, wo in kommunaler Regie seit einigen Jahren ein Nahwärmenetz betrieben wird, an das rund 90 Haushalte angeschlossen sind.