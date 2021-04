Der Arm des Saarlandes reicht manchmal über die Grenze nach Rheinland-Pfalz. Seit Anfang Juli wird auf der A 6 die Abfahrt Homburg saniert. Um den Verkehr zu entlasten, wurden auf der Landesstraße 355 – im Bereich der Waldmohrer Kläranlage – Ampeln installiert. Ein Provisorium, vielleicht aber auch mehr als das.

Wer mit dem Auto aus der Waldmohrer Eichelscheiderstraße nach links auf die Landesstraße 355 in Richtung Schönenberg-Kübelberg abbiegen möchte, der wird manchmal durchaus mit brenzligen Situationen konfrontiert. Häufig sind Fahrzeuge in dem Bereich zu schnell unterwegs, während der Stoßzeiten kann es auch mal mehrere Minuten dauern, ehe man eine Lücke im Verkehr entdeckt, um abbiegen zu können.

Saarländische Initiative

Seit einigen Monaten läuft das anders. Mehrere Ampeln haben an der Stelle das Regime übernommen. „Damit haben wir nichts zu tun, das kommt von der saarländischen Seite“, sagt Stadtbürgermeister Jürgen Schneider gegenüber der RHEINPFALZ. Der Landesbetrieb für Straßenverkehr, kurz LfS, hat die Ampeln aufgestellt – unmittelbar nach der A-6-Abfahrt sowie am Knotenpunkt im Bereich der Waldmohrer Kläranlage. Der Stadtbürgermeister befürwortet, dass die Situation an diesem Nadelöhr derzeit etwas entschärft ist. „Aber wenn die Baustelle auf der Autobahn fertig ist, werden die Ampeln wohl wieder weg sein“, ergänzt Schneider.

Oder vielleicht doch nicht? Richard Lutz, der Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Kaiserslautern, bestätigt, dass es sich bei den aufgestellten Ampeln um eine provisorische Baustellenampel handelt, die seit 4. Juli in Betrieb ist. Nach Abschluss der Arbeiten werden die Behelfsampeln wieder abgebaut. Die sogenannte verkehrsrechtliche Anordnung gilt bis voraussichtlich Ende Dezember.

Der LBM sei sich der Gefahr an dem Knotenpunkt allerdings bewusst. In den vergangenen Jahren seien an jener Stelle bereits Verkehrsinseln aufgebaut worden, um den Verkehr etwas auszubremsen. Der LBM-Chef erinnert sich zudem an mehrere Geschwindigkeitskontrollen der Polizei, nachdem es an dem Knotenpunkt mehrere Unfälle gegeben hatte.

In Kürze Termin vor Ort

„In der Vergangenheit wurde auch schon der Bau eines Kreisels diskutiert“, schildert der Kaiserslauterer LBM-Chef. Den Gedanken, die Ampeln als Dauerlösung zu etablieren, „hatten wir ebenfalls“, sagt Lutz. Und: „Eine dauerhafte Ampel dort liegt durchaus im Bereich des Möglichen.“ Man werde in Kürze einen Vor-Ort-Termin haben, und auch Ampeln als Dauerlösung will Lutz dabei ansprechen.

Der LBM-Chef tritt jedoch auf die Euphoriebremse: Eine Ampelanlage zu installieren, kostet Geld. Und bevor der erste Bagger rollt, beziehungsweise die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden, müssen „zahlreiche Untersuchungen gemacht werden“, sagt Lutz; eine Verkehrszählung, die Unfallstatistik muss ausgewertet und die Abbiegeströme untersucht werden, nennt er nur einige Beispiele. Das Ende ist also offen.