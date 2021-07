Am Samstag, 17. Juli, tritt um 19 Uhr der preisgekrönte Künstler Victor Pribylov in der mystischen Klosterruine Disibodenberg bei Odernheim auf. Auf seinem Bajan, dem in Russland gebräuchlichen Akkordeon, spielt er nicht nur klassische Werke von Bach, Vivaldi, Mozart und anderen. Auch slawische Folklore, französische Musettewalzer, traditioneller und neuer Tango gehören zu Pribylovs Repertoire. Sein Bajan schluchzt, trauert, lockt, tanzt, jubelt und reißt mit: ein völlig neues Hörerlebnis. Karten gibt es zu 15 und ermäßigt zehn Euro bei Buchhandlung Russischer Hof, Großstraße 53, Bad Sobernheim. Reservierung bei der Kreisverwaltung unter der Telefonnummer 0671 8031000 oder per E-Mail an bettina.dickes@kreis-badkreuznach.de