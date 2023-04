Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Derzeit dürften auf der B420 in Odenbach viele Autofahrer das Tempo drosseln. Grund: Das Bahnwärterhäuschen hat sich in ein Kunstwerk mit knalligen Farben und fröhlichen Motiven verwandelt. Dafür verantwortlich ist Künstlerin Lisa Obermeyer, die betont: Die Arbeit am Bahnwärterhäuschen wird nicht die einzige Aktion bleiben.

Fuchs und Hase, Fische, zahlreiche Vögel und andere Tiere zieren das frühere Bahnwärterhäuschen nahe der Glanbrücke. Farbenfroh und positiv – so wirkt