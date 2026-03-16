Die ehemalige Radtrasse von Homburg nach Waldmohr soll zu einem Radweg umgebaut werden. Der Stadtrat hat dafür eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.

Die Bahntrasse soll, sobald der Umbau zu einem Radweg erfolgt ist, an den Glan-Blies-Weg sowie an die Innenstadt von Waldmohr angeschlossen werden. Ein Büro in Koblenz soll nun eine Machbarkeitsstudie erarbeiten. Kosten: rund 10.000 Euro. Stadtbürgermeisterin Charlotte Jentsch (SPD) zufolge soll das Projekt mit Mitteln aus dem Leader-Programm gefördert werden. Für die Bewerbung um Mittel aus dem Fördertopf müsse ein Konzept mit verschiedenen Varianten erstellt werden. Gleichzeitig müsse der Zustand der bestehenden Verbindung ermittelt werden, um die Reparatur- oder Ausbaukosten ermitteln zu können. Des Weiteren seien „naturschutzrechtliche Rahmenbedingungen der Landespflege“ zu beachten und Absprachen mit der Nachbarstadt Homburg zu treffen.