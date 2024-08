Die Bahnstrecke zwischen Glan-Münchweiler und Kusel ist seit heute Früh wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Aktuell fahren auf der eingleisigen Strecke in beide Richtungen keine Züge. Ein Ersatzverkehr mit zwei Bussen ist eingerichtet, informiert die Deutsche Bahn über die Online-Plattform X. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ hat die Pressestelle des Unternehmens mitgeteilt, dass die Strecke am Donnerstag zu Betriebsbeginn wieder aufgehen soll. „Dann sollten die Züge wieder ganz normal fahren“, sagt die Sprecherin Martine Pfeifer. Bei den Arbeiten handele es sich um geplante Maßnahmen, die einen Tag in Anspruch nehmen würden.