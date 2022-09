Bis zum Freitag, 23. September, ist die Bahnhofstraße wegen Bauarbeiten zwischen der Volksbankfiliale und dem kleinen Kreisel am Rosengarten wegen Arbeiten an der Baustelle Budau für zehn Tage voll gesperrt. In diesem Zeitraum fahren auch die Buslinien eine entsprechende Umleitung. Die Haltestelle Hypobank wird in der Einmündung zur Bahnhofstraße an einer Ersatzhaltestelle bedient.