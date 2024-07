Während auf der Strecke im Lautertal der Schotter an den Gleisen getauscht wird, finden in Lauterecken ebenfalls Gleisarbeiten statt. Seit Freitag ist der Bahnübergang in der Hauptstraße gesperrt – bis Dienstag, 30. Juli. Eine Umleitung ist ausgeschildert und führt über die Bahnhofs- und Saarbrücker Straße und umgekehrt. „Während der Sommerferien wird das Gleisbett auf der kompletten Strecke zwischen Lauterecken und Kaiserslautern erneuert“, sagt Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis. Sie vermutet, dass die Arbeiten entlang der Strecke nun stattfinden, da einige Mängel vorhanden waren und künftig – wohl zwischen 2026 und 2028 – Akkuzüge im Lautertal fahren sollen. Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat bereits getroffen. Die Bahn teilte mit, dass bis zum 25. August Schienen und Schwellen gewechselt sowie Schotterbettung, Bahnübergänge und Weichen erneuert werden. Für die „langfristig geplanten und unaufschiebbaren Instandhaltungsmaßnahmen“ werden insgesamt rund zwei Millionen investiert.