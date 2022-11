Im Lautertal finden Gleisbauarbeiten statt, auch Bahnübergänge müssen für den Straßenverkehr gesperrt werden: Vom 25. bis 28. November, Start und Ende ist jeweils am Mittag, ist der Übergang von der Heinzenhausener Hauptstraße in einen Feldweg dicht. Vom 1. bis zum Morgen des 6. Dezembers wird der Übergang in der Wolfsteiner Bahnhofstraße gesperrt, eine Umleitung ausgeschildert.