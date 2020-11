Zu einem ungewöhnlichen Einsatzort wurden die Feuerwehren Rammelsbach und Altenglan am Freitag gegen 11.40 Uhr alarmiert. Im Steinbruch Rammelsbach hatte ein Bagger aus bisher unbekannten Gründen Feuer gefangen. Die Anfahrt der Feuerwehrfahrzeuge zur Einsatzstelle mitten im Steinbruch führte durch unwegsames Gelände. Der Brand in Motorraum und Fahrerkabine der großen Baumaschine konnte schnell gelöscht werden. An dem Bagger entstand erheblicher Schaden. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.