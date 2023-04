Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Glan wird gebaggert: bei Offenbach-Hundheim und St. Julian sowie Godelhausen. Dort sollen Lebensräume für Fische geschaffen werden. Ein weiterer Schritt zur von der EU geforderten Wasserverbesserung.

Der Herbst ist die Zeit, in der Arbeiten im und an Flüssen erlaubt sind. So sind derzeit Bagger im Unteren Glan zwischen dem Wehr in Offenbach-Hundheim und Sankt Julian zu sehen, wo auf vier Teilabschnitten