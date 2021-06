Um 10 Uhr am Sonntag, 6. Juni, öffnet das Freibad in Ottweiler. Maximal 400 Personen dürfen das Bad besuchen, und zwar entweder von 10 bis 14 Uhr oder von 15 bis 19 Uhr. Die Pause wird laut Stadtverwaltung zur Desinfektion genutzt. Betreten darf das Bad, wer einen negativen Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden, vorweisen kann oder nachweislich vollständig geimpft oder von Covid-19 genesen ist. Kinder unter zehn Jahre müssen von einer Person begleitet werden, die mindestens 16 Jahre alt ist. Außerdem müssen am Eingang die Kontaktdaten angegeben werden. Ein Formular dazu kann man sich im Internet herunterladen. Dort wird die Stadt auch die jeweils aktuelle Besucherzahl veröffentlichen.

Um Schlangen am Eingang zu vermeiden, sollen die Badegäste das Eintrittsgeld passend mitbringen. Der Besuch kostet je nach Altersstufe einen, 1,50, zwei oder drei Euro.