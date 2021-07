Im historischen Backhaus der Ortsgemeinde Rammelsbach wird am Samstag, 24. Juli, zu Gunsten der Flutopfer gebacken. Rund zehn Bäcker, so sagte Ortsbürgermeister Thomas Danneck, hätten ihre Teilnahme zugesagt. Schon früh am Morgen wird gebacken, sodass Brot und Kuchen ab 8 Uhr verkauft werden kann. Ein Ende der Aktion ist nicht festgelegt: „Wir backen so lange, bis keine Leute mehr kommen und kaufen wollen“, sagte Danneck. Der Erlös werde komplett für die Opfer der Flutkatastrophe gespendet, sicherte er zu.