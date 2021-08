Am „ToccaTag“, am Sonntag, 29. August, erklingt Bachs Toccata und Fuge d-Moll BWV 565 an vielen Orten in der Pfalz. Damit wollen das Bistum Speyer und die Evangelische Kirche der Pfalz die Orgel als „Instrument des Jahres 2021“ herausstellen. In Gries wird auch das 20-jährige Jubiläum der Orgel gefeiert.

„Eingebettet in die Liturgie eines Gottesdienstes, in den Rahmen eines Konzertes, ganz für sich alleine dargeboten oder in eine musikalische Andacht integriert: Die Toccata vermag vielfältig zu begeistern“, heißt es in der Ankündigung der Landeskirche. Angeboten werden pfalzweit mehr als 30 Gottesdienste, 27 Kurzkonzerte, fünf große Orgelkonzerte, zwölf musikalische Andachten und sieben Matineen.

Nicht nur die für diesen Tag vorgegebenen Stücke spielen Christoph Jakobi und Carina Brunk (Klarinette) am Sonntag ab 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Gries. Deren Weigle-Orgel ist heuer 20 Jahre alt. Der Homburger Bezirkskantor Stefan Ulrich wird ihr jazzige Töne entlocken.

Auch meditativ mit Lesung

Wer die Toccata lieber im Gottesdienst hören möchte, hat dazu in Altenkirchen und in Kusel die Gelegenheit. Beide Gottesdienste finden am Sonntag ab 10 Uhr statt. In der protestantischen Kirche in Altenkirchen sitzt Daniela Wagner-Fornoff an der Oberlinger Orgel in der protestantischen Kirchen. In der protestantischen Stadtkirche in Kusel spielt Bezirkskantor Tobias Markutzik die Toccata.

Etwas ruhiger geht es die Pfarrei Heiliger Remigius Kusel an. Sie lädt zu zwei Orgelmeditationen auf den Remigiusberg ein: für 15 und für 16 Uhr. Zu hören gibt es Orgelmusik vom Dekanatskantor Siegmar Junker, zudem werden Impulstexte gelesen. Die Meditationen dauern etwa 30 Minuten.

Kaiserslautern, Homburg, Otterberg

In Kaiserslautern laden Landeskirchemusikdirektor Jochen Steuerwald und Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst zu „Wegen zur Toccata“ ein: Zwischen 15 und 17 Uhr wird in drei Innenstadtkirchen Station gemacht, Start ist in der Lutherkirche, Barbarossaring 26. Dort spricht Steuerbach über Kompositionsregeln und kontrapunktische Künste Bachs. Um 15.30 Uhr spazieren die Teilnehmenden weiter zur Martinskirche (Spittelstraße 4), wo es um 15.45 Uhr neben der Orgelmusik „Anmerkungen zu harmonischen Kühnheiten, schmerzlichen Akkorden und Husarenstücken“ gibt. Um 16.15 Uhr geht es zur benachbarten Stiftskirche, wo Steuerwald über „virtuose feurige Läufe“ und Pedalsoli spricht. In allen drei Kirchen stehen die Orgeln im Kirchenschiff, so dass der Interpret beim Spielen beobachtet werden kann.

In der Otterberger Abteikirche gibt die Junge Kantorei St. Maria um 17 Uhr ein eineinhalbstündiges Konzert, in dem laut Ankündigung Bachs Toccata auf Antonio Vivaldis Gloria trifft. In Kirchheimbolanden spielt Martin Reitzig ein dreißigminütiges Kurkonzert um 16 Uhr in der Paulskirche. In der katholischen Kirche Rodalben ist eine Matinée mit Organist Felix Edrich für 10 Uhr angekündigt.

Info

Der Eintritt ist jeweils frei. Es gilt die Drei-G-Regel, am Platz kann die Maske abgenommen werden.