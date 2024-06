Die Ursache liegt noch im Dunkeln – die Wirkung am helllichten Freitagmittag war hingegen unverkennbar für all jene, die ab etwa 11 Uhr aus Kusel hinaus in Richtung Autobahn fahren oder von Konken her kommend in die Kreisstadt rollen wollten. Sie alle wurden ausgebremst, kamen nur langsam voran, drehten teilweise auf der Fahrbahn, um einen Umweg über Bledesbach in Kauf zu nehmen, oder standen in der Rückstau-Schlange. Kurz vorm Stadteingang, leicht schräg gegenüber der Straßenmeisterei, gab es infolge eines Unfalls einen Engpass.

Gut zwei Stunden lang ging es nur stockend voran, zwischenzeitlich war die B420 sogar voll gesperrt. Anlass war die Bergung eines Unfallfahrzeugs, die sich ziemlich aufwendig gestaltete: Ein großer Kranwagen sowie ein weiteres schweres Mehrachser-Fahrzeug hatten anrücken müssen, um einen Kleinlastwagen aus der Wiese zu hieven. Der Fahrer des Warentransporters war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, die Böschung hinunter geholpert und in der Wiese – links der B420 in Blickrichtung Autobahn – gelandet.

Mit der Schnauze Richtung Kuselbach: der Laster, der am Freitag in einer Wiese neben der B420 gelandet ist. Foto: Christian Hamm

Eine Sprecherin der Einkaufsmarkt-Kette, in deren Auftrag der Transport über die Bühne ging, sprach von Glück im Unglück; es habe, so der Stand am Freitagmittag, wohl keine Verletzten gegeben. Der Fahrer sei im Krankenhaus, habe sich aber bereits gemeldet und sei dem Vernehmen nach wohlauf. Ein Team der Straßenmeisterei war nach dem Unfall sofort angerückt, um bei der Absicherung der Unfallstelle Dienste zu leisten.

Spezialfirma benötigt

Eine Streife der Kuseler Polizeiinspektion leitete den Verkehr einspurig vorbei. Die in Richtung Stadt führende Spur belegten drei Einsatzfahrzeuge einer in Baumholder ansässigen Firma, die unter anderem auf die Bergung großer Fahrzeuge spezialisiert ist. Der verunglückte Lastwagen war zwar auf den Rädern zum Stehen gekommen, doch drohte das Gefährt bei Bewegung umzukippen. Dass es der Lkw aus eigener Motorkraft die Böschung hinauf auf die Straße geschafft hätte, daran war nicht zu denken.

Wie hoch der Schaden ist und was die Ursache war, darüber war gestern von der Polizei nicht mehr zu erfahren.