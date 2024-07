Die B420 wird ab Montag, 29. Juli, wegen Bauarbeiten zwischen Glanbrücken und Offenbach-Hundheim für den Verkehr gesperrt. Der Bereich ab dem Fahrbahnteiler am Ortsausgang von Glanbrücken bis zur Kreuzung der Bundesstraße mit der L372 in Offenbach-Hundheim wird erneuert.

Die B420 wird ab Montag, 29. Juli, wegen Bauarbeiten zwischen Glanbrücken und Offenbach-Hundheim für den Verkehr gesperrt. Der Bereich ab dem Fahrbahnteiler am Ortsausgang von Glanbrücken bis zur Kreuzung der Bundesstraße mit der L372 in Offenbach-Hundheim wird erneuert.

Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern informiert, wird die Asphaltbefestigung der Fahrbahn entlang des betroffenen Abschnitts der B420 erneuert. Für die Dauer der Bauarbeiten sind, abhängig von der Witterung, drei bis vier Wochen eingeplant. Aus Gründen der Verkehrs- und Arbeitssicherheit sei dafür eine Vollsperrung erforderlich.

Um den Verkehr auf der Umleitung zu minimieren, werden zwei Umleitungsstrecken eingerichtet: