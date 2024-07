Die Sperrung der B420 ab Montag, 29. Juli, zwischen Glanbrücken und Offenbach-Hundheim hat auch Auswirkungen auf die Buslinien. Bei den Ankunfts- und Abfahrtszeiten könnten Verzögerungen von mehr als zehn Minuten entstehen, teilt die DB Regio Bus Mitte mit. Die Umleitung in Richtung Lauterecken verläuft ab Glanbrücken über die Ortschaften Horschbach, Hinzweiler und Nerzweiler nach Offenbach. Die Umleitung in Richtung Kusel verläuft ab Offenbach über Kirrweiler nach Glanbrücken. Fahrgäste, die mit der Linie 271 aus Lauterecken fahren, haben laut DB Regio die Möglichkeit, in Kusel auszusteigen.