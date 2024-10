Ärgerlicher Umweg. So mancher Verkehrsteilnehmer, der am Donnerstagmorgen guten Mutes wieder den gewohnten Weg auf der B420 eingeschlagen hat, ist in Altenglan oder auch Rammelsbach kläglich gescheitert. Anders als vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) angekündigt, war die B420 eben doch nicht offen.

„Am Mittwoch hat’s so sehr geregnet“, deshalb habe die Fahrbahnmarkierung erst am Donnerstag endgültig aufgemalt werden können, erklärte Stephan Bartenbach die Verzögerung. „Ab 10.15 Uhr war offen“, betonte der LBM-Fachbereichsleiter, der von entrüsteten Fahrern berichtet, die sich trotz noch stehender Sperren ihren Weg gebahnt (und sich den Wagen mit Farbe beschmiert) hätten. Trotz ärgerlichen (letzten) Umwegs: Ursprünglich sollte ja bis Ende Oktober gesperrt sein.