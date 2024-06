Die B420 bei Kusel in Richtung Bledesbach ist derzeit gesperrt. Ein Lastwagen ist aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich in einer Wiese festgefahren. Derzeit laufen die Bergungsarbeiten, an denen unter anderem ein Spezialkran beteiligt ist, um den Lkw wieder auf die Straße zu bringen.