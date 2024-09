Das kommt doch etwas überraschend: Ab Montag, 16. September, ist kein Durchkommen mehr zwischen Altenglan und Rammelsbach. Von der bevorstehenden Sperrung der Bundesstraße 420 künden an den Ortsausgängen beider Gemeinden große Hinweistafeln. Am Donnerstag nun hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern verraten, was dahintersteckt und wie lange die Straße unpassierbar sein wird.

Anlass sind Arbeiten an der Straße, deren Fahrbahndecke doch ziemlich gelitten habe. Eine Erneuerung sei notwendig und sinnvoll, erläuterte Stephan Bartenbach. Der LBM-Fachgruppenleiter teilt mit, dass die oberen gut zehn Zentimeter der Fahrbahn abgetragen und neu aufgebracht werden müssen – dies auf einer Länge von rund 800 Metern. Die Arbeiten übernimmt die Baufirma Jung aus Sien. Die Kosten belaufen sich gemäß Ausschreibung auf gut 350.000 Euro.

Während der Arbeiten ist kein Durchkommen: Abgeriegelt wird die Straße am Montag, 16. September. Bis Ende Oktober werde es wohl dauern, kündigt der LBM an. Bartenbach aber glaubt, dass es auch etwas schneller gehen könnte – im günstigsten Fall könne das Vorhaben wohl binnen vier Wochen erledigt werden.

Die offizielle Umleitung führt in Altenglan über Mühlbach nach Rutsweiler, Theisbergstegen und Haschbach nach Rammelsbach oder Kusel sowie auf gleichem Wege in umgekehrter Richtung. Ortskundige dürften vom Unteren Glantal her kommend die Route über Mayweilerhof bevorzugen.