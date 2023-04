Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wo sind die 20.000 Quadratmeter hin? So lässt sich zusammenfassen, was Anlieger der B420 in Offenbach umtreibt. Denn: Durch Flächen-Neuberechnungen steigen die Kosten enorm, die sie für den Gehwegneubau zu tragen haben.

Kurz vor Weihnachten hat es den Anwohnern der B420 in Offenbach gehörig die Festtagsstimmung vermiest: Fast dreimal so hoch wie vor vier Jahren angenommen sind nun die Kosten, die sie zu tragen