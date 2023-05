An der größten Straßenbaustelle im Kreis soll in den kommenden Wochen das Tempo forciert werden. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern mitteilte, soll der für einen späteren Zeitpunkt geplante fünfte Bauabschnitt nun vorgezogen und parallel zum dritten Bauabschnitt erfolgen. Heißt: Ab Mittwoch, 3. Mai, wird auf der Bundesstraße ab dem Café Herzblatt bis zur Einmündung zur Hauptstraße gearbeitet. Die bauausführende Firma Otto Jug habe eine weitere Kolonne bereitgestellt. Die Arbeiten in diesem Abschnitt sollen rund sechs Wochen dauern. Durch die zusätzlich Kolonne verkürzt sich nach Angaben des LBM die gesamte Bauzeit um sechs bis acht Wochen.