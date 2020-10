Die B420 wird zwischen Odenbach und Meisenheim saniert. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mitgeteilt hat, muss die Bundesstraße auf diesem Streckenabschnitt aufgrund von Fräs- und Asphaltarbeiten an zwei Wochenenden voll gesperrt werden. Laut LBM wird die Straße ab 17.30 Uhr am kommenden Freitag, bis 5 Uhr am Montag, 12. Oktober, sowie von 19 Uhr am Freitag, 16. Oktober, bis 5 Uhr am Montag, 19. Oktober, voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt in Fahrtrichtung Meisenheim ab der Einmündung der L382 in Odenbach über Adenbach und Ginsweiler, weiter auf die L385 nach Becherbach und Gangloff sowie die L380 über Reiffelbach, zurück auf die B 420 – und umgekehrt. Wie der LBM weiter mitgeteilt hat, wird zwar auch wochentags im Sanierungsbereich gearbeitet. Diese Arbeiten werden aber unter einer halbseitigen Sperrung mit Ampelregelung durchgeführt, so dass der Verkehr in beide Fahrtrichtungen aufrecht erhalten bleiben kann.