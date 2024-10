Der bisherige Saisonverlauf des TuS Gries in der B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Süd gleicht einer kleinen Berg- und Talfahrt. Am Samstag feiert man im Sportheim das Oktoberfest und peilt zuvor einen Erfolg gegen die SG Breitenbach/Dunzweiler an.

Der Start in die Saison 2024/2025 verlief für den TuS Gries