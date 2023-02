Zur Saison 2023/2024 schließen sich der VfR Hundheim-Offenbach, der SV Hinzweiler sowie die SpVgg Glanbrücken zur SG Hirsau zusammen. Entsprechende Verträge sind unterschrieben. Nach der Winterpause geht es zunächst noch getrennt in der B-Klasse auf Torejagd.

Die immer dünner werdende Personaldecke brachte die Verantwortlichen zum Überlegen „Der erste Schritt kam von uns. Man sieht die Entwicklung, die nicht unbedingt positiv ist und merkt, dass sich die erste Mannschaft dann in zwei, drei Jahren von selbst aufstellen würde. Aktuell stehen zwar beide Seiten noch einigermaßen gut da, aber man muss auch nicht warten, bis sie quasi tot sind“, beschreibt der VfR-Vorsitzende Jonas Gailing. Interne Absprachen führten dann dazu, dass die Verantwortlichen den Nachbarn aus Glanbrücken zwecks Bildung einer Spielgemeinschaft ansprachen. „Dabei habe ich Werner Lang und den SV Hinzweiler direkt mit ins Boot genommen“, schiebt Gailing hinterher. Mit dem SVH ist der VfR seit Jahren schon partnerschaftlich verbunden.

„Als Jonas den Kontakt zu mir aufgenommen hat, war das im ersten Moment schon überraschend“, sagt der Glanbrücker Vorsitzende Volker Dick. „Wir haben das dann bei uns besprochen, auch die Spieler gefragt. Letztlich waren wir der gleichen Meinung wie die Offenbacher. Klar macht man sich Gedanken: Funktioniert das? Das wird jetzt auch unsere große Aufgabe. Aber ich bin sehr optimistisch“, erklärt Dick. Werner Lang schlägt in die gleiche Kerbe, findet „dass es jetzt nichts gebracht hätte, noch zwei Jahre zu warten.“ Die Situation habe sich ergeben, sodass man das jetzt angehen könne und solle. „Das ist das Hauptargument.“

Zwei Rasen- und ein Hartplatz

Langs Verein bringt weniger Spieler denn viel mehr einen auch in der Schlechtwetterzeit meist bestens zu bespielenden Hartplatz in die neue SG ein. „Ich denke, das ist eine gute Ergänzung zu dann bald zwei Rasenplätzen“, sagt Lang. Zwei Rasenplätze, weil das Projekt „Rasenbau“ in Glanbrücken weiter Gestalt annimmt. „Das wird gemacht und da sieht es auch gut aus“, erläutert Dick.

Glanbrücken ist erster „Absteiger“

Geplant ist, dass die SG Hirsau mit drei Mannschaften zur Saison 2023/2024 startet. Der Zusammenschluss hat auch schon Folgen für die noch laufende Runde, denn da sowohl der VfR als auch die SpVgg in der B-Klasse vertreten sind und nicht zwei Mannschaften eines Vereins in der gleichen Liga antreten dürfen, wird Glanbrücken am Ende der Saison als sportlicher Absteiger gewertet. Zweite und dritte Mannschaft würden dann in zwei C-Klassen antreten.

Davon aber lässt sich niemand die Vorfreude vermiesen. „Ich bin sehr optimistisch, dass das ein richtig geiles Ding wird“, sagt Gailing und Dick weiß, dass sich bei aller möglicherweise noch vorhandenen Rivalität, „die Jungs außerhalb des Platzes richtig gut verstehen.“

Wer indes als Trainer für die Mannschaften der SG Hirsau verantwortlich sein wird, steht noch nicht fest. „Da sind wir noch auf der Suche. Wer Interesse hat, kann sich gerne melden“, sagt Gailing.

