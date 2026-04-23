Mit der SG Pfeffelbach/Konken/EDO und der SG Hüffler/Wahnwegen treffen die beiden punktgleichen Mannschaften im direkten Duell aufeinander.

Klar ist: Der Sieger des Spitzenspiels am Sonntag hat es in der eigenen Hand, direkt und ohne Umwege in die A-Klasse aufzusteigen. Gibt es aber keinen Sieger in diesem Duell, dürfte der Tabellenführer am späten Sonntagnachmittag aller Voraussicht nach SG Hirsau heißen. Dass der nur einen Punkt hinter dem Spitzenduo notierte Verfolger sein Heimspiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht SG US Soccer/ESP Steinwenden gewinnt, wäre nun mal keine sonderlich große Überraschung.

Jedoch warten auch nach dem kommenden Spieltag noch vier weitere Begegnungen auf die Meisterschaftskandidaten. Die „Hüwas“ haben noch Heimrecht gegen den VfB Reichenbach II und zum Saisonfinale gegen den SV Einöllen, dazwischen warten die Aufgaben in Jettenbach und Welchweiler auf die Elf um Coach Viktor Luks. Vor allem das Spiel in Jettenbach dürfte die größte Stolpergefahr bieten.

Besseres Restprogramm für die SG Hirsau

Mit jener sehen sich die Kombinierten aus Pfeffelbach, Konken, Erdesbach, Dennweiler und Oberalben bereits in der Woche nach dem absoluten Spitzenspiel konfrontiert. Es folgt das Spiel gegen Einöllen, bei US Soccer sowie zum Abschluss gegen die SG Fökelberg/Bosenbach.

Blickt man auf das Restprogramm der SG Hirsau, dann fällt auf, dass dort die ganz großen Schwierigkeiten auf die Spielgemeinschaft nicht mehr warten. Hat man Ambitionen auf die Ränge eins und zwei, dann dürfen weder die Aufgaben am Wochenende, noch die folgenden Duelle in Föckelberg, gegen Kusel II, bei der SG Mühlbach/Neunkirchen und gegen den TuS Bedesbach-Patersbach II zu Punktverlusten führen.

Am Pfingstsonntag weiß man mehr

Gleichwohl gilt es, jede Aufgabe für sich ernst zu nehmen. Womöglich wird die SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselberg auch zum Steigbügelhalter für den Lokalrivalen.

Spätestens am Pfingstsonntag wird man wissen, wer in die A-Klasse Kusel-Kaiserslautern aufsteigt oder in der Relegation antreten muss. Oder ob es erst ein oder mehrere Entscheidungsspiele geben wird.