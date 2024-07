In der B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Süd sagt bei einer RHEINPFALZ-Umfrage kein Verein, dass er unbedingt aufsteigen will. Gleichwohl meldet zumindest ein Trio Ansprüche auf die vorderen Plätze an.

Die SG Breitenbach/Dunzweiler, der FV Ramstein II sowie Vorjahres-Vizemeister SV Brücken wollen unter die ersten vier, fünf Mannschaften der B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Süd kommen. Immerhin