Ein Verein „von Nanzdietschweiler für Nanzdietschweiler“ soll der Bürgerverein sein. Nun gibt es in ihm eine eigene Abteilung „Förderverein Katholische Kita Herz-Jesu“. In Gesprächen mit dem Elternausschuss war zur Sprache gekommen, dass der Wunsch nach einem Förderverein schon lange besteht. Weil dabei stets auch die Frage nach dem Aufwand diskutiert worden sei, sei die Idee entstanden, einen solchen Förderverein in den Bürgerverein einzubinden, teilt der Verein mit. Dadurch könne der Verwaltungsaufwand reduziert werden. Es sei nun möglich, im Mitgliedsantrag des Bürgervereins einen Verwendungszweck auszuwählen – und so den Mitgliedsbeitrag für die Kita vorzusehen. Ein Vertreter des Kita-Elternausschusses soll künftig im Vorstand des Bürgervereins mitwirken.

Im Netz

bv.nanzdietschweiler.de