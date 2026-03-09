Philipp Gruber (FWG) will Bürgermeister der VG Lauterecken-Wolfstein werden. Beim Speeddating mit Schülern des Veldenz-Gymnasiums Lauterecken steht er Rede und Antwort.

Was motiviert ihn, sich um das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein zu bewerben?

Der Einsatz für seine Heimat ist Grubers Motor. Als 22-Jähriger stieg er in die Kommunalpolitik ein, seit elf Jahren ist er Ortsbürgermeister von St. Julian. Seit rund zehn Jahren liebäugelt er damit, einmal VG-Bürgermeister zu werden und seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Durch die Kombination seines Amtes auf Ortsebene und seiner 18-jährigen Tätigkeit in der Kreisverwaltung glaubt Gruber: „Ich kann’s, und es würde mir viel Spaß machen.“

Was unterscheidet ihn von seinen Mitbewerbern?

Gruber hat Erfahrung in der Arbeit in einer Verwaltung und als Ortsbürgermeister gesammelt. Als eine seiner Kernkompetenzen sieht er, „Ideen in die Tat umzusetzen, wie beim Mehrgenerationenplatz“ in St. Julian. Lösungen suchen statt zu erklären, warum etwas nicht geht: „So arbeite ich und habe Spaß daran.“

Welche Probleme stehen in der Verbandsgemeinde an?

Das drängendste Problem der Region ist die ärztliche Versorgung, meint Gruber. Initiativen wie „Ärzte für die Westpfalz“ hält er für wichtig, zusätzliche Räume für Medizinische Versorgungszentren für sinnvoll. Um Fachkräfte jeder Art anzulocken, muss die Region attraktiv sein. Dazu gehören Infrastruktur, Nahverkehr, aber auch „Investitionen in den Tourismus, die die Attraktivität steigern – für Gäste, aber auch für unsere Lebensqualität“. Eine weitere Aufgabe: Unterstützung von Betrieben. Bezüglich des Fassadenbauers IGM hegt er „große Hoffnung, dass die Firma bleibt. Dafür müssen wir alles in der Macht stehende tun“.

Wie soll das finanziert werden?

„Wir müssen Geld ausgeben, dass wir leider nicht haben, um Unterhaltungsstau zu vermeiden, der uns sonst überrollt“, sagt Gruber. Neben dem Einsatz für eine bessere Finanzausstattung muss die Haushaltsplanung realistisch sein, um Gemeinden weniger zu belasten. „Es sind immer Ausgaben eingeplant, die nicht kommen, wie fünf Prozent dauerhaft unbesetzte Stellen (285.000 Euro). Am Ende wird das Ergebnis besser als erwartet.“ Obgleich im Haushalt ein Fehlbetrag geplant ist, kann letztlich im Ergebnis eine Schwarze Null möglich sein.

Wie viel Macht bringt das Amt mit sich?

„Weniger als man denkt“, sagt Gruber, da der Bürgermeister die Verwaltung im Sinne der 41 Ortsbürgermeister zu führen hat. „Eigene Themen sind Feuerwehr, Wasser und Grundschulen, ansonsten ist die Verbandsgemeinde ein Dienstleister, bei dem sich Bürger willkommen fühlen sollen.“ Wichtig ist Gruber zufolge ein gutes Netzwerk, um Interessen gegenüber Land und Bund zu vertreten und an Stellschrauben zu drehen, um den ländlichen Raum zu fördern. Wie als Ortschef möchte er Bürger „offen, ehrlich und transparent“ mitnehmen.

Strebt der Jüngste im Bewerberfeld noch höhere politische Ämter an?

Landespolitik mit Taktiererei erteilt Gruber eine Absage, auch eine Landratskandidatur habe er nicht erwogen, vielmehr wolle er hier wirken, „denn das ist meine Heimat, da will ich was bewegen (...) und am liebsten in dem Amt in den Ruhestand gehen“.

Warum besucht Gruber im Wahlkampf alle Gemeinden, während die FWG eine untergeordnete Rolle spielt?

Authentizität und Ehrlichkeit sind für ihn die wichtigsten Aspekte – nicht nur im Wahlkampf, den der Udo-Lindenberg-Fan entsprechend dem Song „Mein Ding“ so führt, wie es sich für ihn richtig anfühlt. „Ich habe nicht überlegt, was die Leute sehen wollen, sondern wie ich mich am besten vorstellen kann. Darum besuche ich alle Gemeinden. Das gefällt oder auch nicht. Aber wenn ich verliere, will ich rückblickend sagen können, dass ich alles gehabt habe, wie ich es mir vorstellte.“ Gruber nutzt im Wahlkampf die Farben der FWG, aber „es ist eine Personenwahl. Die Partei spielt keine Rolle“. Das schätzt er auch im VG-Rat, „der über alle Fraktionen hinweg zusammenarbeitet“.

Was wären erste Schritte nach einem Wahlsieg?

Neben Dauerbrennern wie der medizinischen Versorgung, die er schnell in Angriff nehmen möchte, würde Gruber zunächst interne Prozesse und das Verwaltungsteam kennenlernen. Gemeinsam wolle er wieder mehr Bürgernähe schaffen sowie die interkommunale Zusammenarbeit ausbauen. Sein Credo: „Fachwissen kann man teilen, so hat jeder etwas davon.“

Welche Rolle spielt die Digitalisierung?

Digitalisierung ist wichtig, sagt Gruber. Er arbeitet mit Künstlicher Intelligenz (KI), um bei Förderanträgen Zeit zu sparen. Auch wenn der Mensch als Kontrollinstanz wichtig bleibt, könnten einfache Tätigkeiten von KI übernommen werden, sodass Stellen attraktiver werden, weil spannendere Aufgaben warten.