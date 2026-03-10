Vom Büroleiter der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein zum Bürgermeister? Christian Sauer kann sich das gut vorstellen und stellt sich vor der Wahl Schülerfragen.

Der parteilose Kandidat Christian Sauer würde in der Verwaltung gerne über den Flur wechseln – und Bürgermeister Andreas Müller (SPD) nachfolgen, der Ende Mai aus dem Amt verabschiedet wird. Gemeinsam mit seinen Mitbewerbern Isabel Steinhauer-Theis (CDU) und Philipp Gruber ( FWG) hat Sauer sich vergangene Woche am Veldenz-Gymnasium in Lauterecken Oberstufenschülern und deren Fragen gestellt.

Wie will Sauer die Bürger stärker in politische Entscheidungen einbeziehen?

Sauer verweist auf die bereits vorhandenen Strukturen wie die Gemeinderäte und den Verbandsgemeinderat. Dort würden die wesentlichen Entscheidungen demokratisch getroffen, und es brauche nicht immer Bürgerentscheide oder Umfragen. Darüber hinaus sei es die Kunst, „Formate in den Gemeinden zu finden, in denen sich die Leute gerne einbringen“. Für viele seien Vereine zu starr, konkrete Projekte oder Arbeitsgruppen auf Zeit aber sinnvoll.

Was unterscheidet ihn von seinen beiden Mitbewerbern?

Jede und jeder habe ein Steckenpferd und gute Gründe, sich zu bewerben. Mit Blick auf Steinhauer-Theis und fehlende Verwaltungserfahrung sagt Sauer: „Wenn ich Küchenchef werden will, sollte ich auch Koch gelernt haben.“ Mitbewerber Gruber, der bei der Kreisverwaltung arbeitet, sei dort „ein Top-Mann“. Allerdings gebe es zwischen den Verwaltungen und den Aufgaben große Unterschiede.

Welche Macht hat der Bürgermeister einer Verbandsgemeinde?

Sauer sieht den Bürgermeister als „Sachwalter der Demokratie“, als „Chef der Firma“. VG-Rat und Ausschüsse würden den Handlungsrahmen vorgeben und dem Amtsinhaber auf die Finger schauen. Die Machtfülle sei also bescheiden, findet Sauer: „Der Bürgermeister ist nicht Donald Trump. Es braucht Beschlüsse vom Rat, wenn man etwas umsetzen will.“

Warum ist Sauer parteilos?

Seiner Meinung nach sollte eine Verwaltung keiner Partei zu sehr zugeneigt sein und sogar eher außerhalb der Parteistrukturen stehen. In den vergangenen Jahren habe Sauer „allen Anwerbeversuchen widerstanden“ – und damit gute Erfahrungen gemacht. Er räumt ein, dass ihn das Stimmen kosten könnte, „aber das sehen wir am Wahltag“. Für ihn sei die „ehrliche Neutralität“ ein Fundament. Außerdem wolle er „keinem nach dem Mund reden“.

Welches Ziel ist Sauer persönlich wichtig?

Die ärztliche Versorgung. Damit steht und fällt aus seiner Sicht die Lebensqualität auf dem Land. „Den klassischen Onkel Doktor wird es bald nicht mehr geben“, sagt Sauer, der das Thema zur Priorität Nummer eins erklärt, sollte er gewählt werden. In Wolfstein sei es mit dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) vorbildlich gelaufen: Stadt, Verbandsgemeinde und Kreis hätten mit einem privaten Investor gut zusammengearbeitet. Ein ähnliches Modell sei für Sauer auch in Lauterecken denkbar.

Wie will er Ärzte in die Region locken?

Mit Werbefilmchen und Flyern könne man bei uns keinen jungen Mediziner für eine Praxis gewinnen, sagt Sauer. Es brauche stattdessen nahezu fertige Lösungen, die den Ärzten das Leben spürbar einfacher machen, wie etwa die MVZ-Lösung. Darin decken mehrere Ärzte ein Gebiet ab, teilen sich beispielsweise die Kosten für die Verwaltung.

Was sagt Sauer zum Wahlrecht mit 16?

Er findet das gut, „aber wir müssen die Ergebnisse aushalten“. Linke und rechte Parteien hätten unter Jugendlichen gerade besonders viel Zulauf. Sauer: „Also ja, aber dann bitteschön die politische Bildung ausbauen und nicht nur das Wahlalter runtersetzen und weiter so.“

Hat er Ideen, wie Einsamkeit bekämpft werden kann?

Die kreisweite Gemeindeschwester plus müsste aus Sauers Sicht ein örtliches Angebot werden, um generationenübergreifend auf dörflicher Ebene wieder mehr Menschen zusammen zu bringen. Früher sei der Zusammenhalt in vielen Orten ausgeprägter gewesen. In Sachen Einsamkeit könne ein Bürgermeister sich zwar viel überlegen, letztlich komme es aber darauf an, dass er Mitstreiter findet.

Wo würde Bürgermeister Sauer Geld sparen?

Sauer: „Das ist vielleicht unpopulär, aber ich würde weniger Geld für Events in Gemeinden ausgeben, die nicht nachhaltig sind.“ Die Eventkultur habe überhand genommen, und als Verbandsgemeinde müsse man genau hinschauen, wohin Steuergeld fließe.

Wo würde er gern mehr Geld ausgeben?

Es gelte, Bausubstanz zu erhalten statt neu zu schaffen. „Hingestellt ist schnell“, sagt Sauer, der eher einen Fokus darauf legen wolle, „was da ist, in Schuss zu halten“. Weil die Verbandsgemeinde finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, seien die Zeiten „opulenter Denkmäler“ ohnehin vorbei. Er wolle lieber Geld in Schulen und Kitas stecken als in Friedhöfe.

Wählt man, wenn man Sauer wählt, „Müller 2.0“?

„Wir haben in der Verwaltung unterschiedliche Rollen und haben verschiedene Aufgaben“, sagt Sauer. Er berichtet, dass zwischen ihm und Bürgermeister Andreas Müller – hinter verschlossenen Türen – manchmal Funken fliegen würden: „Aber außerhalb wird man von mir kein schlechtes Wort hören.“ Wer ihn kenne, wisse, dass an „Müller 2.0“ nichts dran sei.